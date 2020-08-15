В Азербайджане изучили проблемы применения методов машинного обучения в нефтегазовой отрасли

Институт информационных технологий Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) изучил проблемы применения методов машинного обучения в нефтегазовой отрасли и предложил концептуальную модель цифрового двойника для концепции "Нефти и газа 4.0" (концепция основанная на технологии Industry 4.0 - ведущий тренд происходящей "Четвертой промышленной революции"), сообщает Day.Az со ссылкой на институт.

Согласно информации, исследование проводилось в рамках грантового проекта "NG-AI4Oil: Разработка технологий искусственного интеллекта нового поколения для нефтяных месторождений", финансируемого Научным фондом SOCAR.

"В результате исследований, а также для адаптации геологических моделей были разработаны глубокие нейронные сетевые архитектуры, применены методы градиентного бюстинга ( техника машинного обучения для задач классификации и регрессии, которая строит модель предсказания в форме ансамбля слабых предсказывающих моделей, обычно деревьев, решений для прогнозирования коэффициента разведки нефтяных месторождений на основе параметров, характеризующих пласт, породу и жидкость", - говорится в сообщении.

Среди работ, выполняемых в рамках исследовательского проекта, - разработка методов и алгоритмов машинного обучения для анализа каротажных данных скважин, а также теории прецедентов и машинного обучения для системы рекомендаций геолого-технических мероприятий на нефтяных скважинах.