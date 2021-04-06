В Азербайджане будут применяться технологии 4IR

В Азербайджане планируется создать благоприятную цифровую экосистему за счет применения технологий 4IR (IV промышленная революция), совершенствования законодательства и продвижения инновационного управления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что на сессии Национальной стратегии в области искусственного интеллекта, проходившей в рамках саммита Virtual Global Technology Management Всемирного экономического форума, обсуждались глобальные вызовы IV промышленной революции, вопросы развития цифровизации и инновационной экосистемы.

По словам министра, применение этих ресурсов также внесет важный вклад в процесс возвращения азербайджанцев в Карабах.