Объём кредитования строительного сектора в Азербайджане существенно возрос

Объем кредитования строительного сектора в Азербайджане к концу февраля 2021 года составил 688 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Это на 223,4 миллиона манатов (48 процентов) больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Сообщается, что на долю долгосрочных кредитов в строительном секторе Азербайджана пришлось 325,9 миллиона манатов (47,4 процента). В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 178 миллионов манатов, а в иностранной валюте - 147,8 миллиона в манатном эквиваленте.

Краткосрочные кредиты в строительном секторе Азербайджана составили 118,3 миллиона манатов, или 17,2 процента от всей суммы кредитов в этом секторе. Из них 60,6 миллиона манатов были выданы в национальной валюте, 57,8 миллиона - в иностранной.

Кредиты в основном предоставлялись частным учреждениям: в национальной валюте - 34,7 процента (238,6 миллиона манатов) от общей суммы кредитования строительного сектора, в иностранной валюте - 205,6 миллиона в манатном эквиваленте (30 процентов).

Удельный вес кредитования строительного сектора в кредитовании реального сектора составил 4,7 процента, что указывает на рост по сравнению с тем же периодом 2020 года на 1,7 процентных пункта.

Напомним, что кредитование реального сектора экономики в Азербайджане в отчетный период 2021 года составило 14,62 миллиарда манатов, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 1,08 миллиарда манатов, или 6,9 процента.