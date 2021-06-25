С месторождения «Шах-Дениз» до сих пор экспортировано 97 млрд кубометров газа

С нефтегазового блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, к 1 июня 2021 года добыто 325 миллиардов кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Минэнерго сообщили, что до сих пор с АЧГ получено 182 миллиарда, с "Шах Дениз" - 143 миллиарда кубометров газа.

Согласно отчету, на экспорт было направлено 97 миллиардов кубометров газа, добытого с Шах-Дениз.

Отметим, что договор о долевом распределении добычи с месторождения "Шахдениз" был подписан и ратифицирован в 1996 году. Участниками проекта "Шахдениз" являются компании BP (оператор - 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).