Новые возможности от карты АВВ-Miles (R)

Откладывать летний отдых больше не придется! Клиентам АВВ теперь доступны не только дебетовые, но и кредитные карты АВВ Miles. Два типа карт ABВ Miles MasterCard World и MC Black Edition можно заказать онлайн, а также во всех филиалах и отделениях Банка. Срок действия карт - 3 года. Кредитные карты АВВ Miles предоставляют возможность клиентам совершить оплату в рассрочку и воспользоваться 60-дневной скидкой.

АВВ Miles позволяет получить кэшбэк в виде дополнительных миль в пунктах торговли и услуг, являющихся партнерами Банка. Кэшбэк начисляется в виде миль. Накопленные мили позволяют бесплатно приобрести билеты на самолет или же забронировать гостиницу. Мили действительны во всех авиакомпаниях и отелях, их можно использовать как во время поездок внутри страны, так и за рубежом. Накопив необходимое количество миль, каждый владелец карты может войти в свой личный кабинет и использовать их по своему усмотрению. С правилами начисления миль можно ознакомиться здесь.

На карточном счете AВВ Miles в манатах добавляются до 3% годовых на остаток в виде миль. Проценты начисляются на карту в конце каждого дня и переводятся на счет клиента в конце месяца.

AВВ Miles также имеет множество других плюсов. При обналичивании карты АВВ Miles на сумму 15 000 манатов в банкоматах АВВ комиссия не взимается. Система SMS-оповещений бесплатна. Проверить баланс можно в мобильном приложении Банка.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.