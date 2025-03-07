Саммит ЕС согласовал план милитаризации Европы, который должен обеспечить Евросоюзу возможность автономной круговой обороны, но пока не утвердил источники его финансирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в принятом в четверг итоговом документе экстренного саммита сообщества, который был посвящен оборонной тематике.

Проблемы финансирования

"Евросовет поручает Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС, в том числе посредством дополнительных возможностей и стимулов, предлагаемых всем государствам-членам, на основе принципов объективности, недискриминации и равного отношения к государствам-членам при использовании их текущих ассигнований в рамках соответствующих программ финансирования ЕС, а также оперативно представить соответствующие предложения", - говорится в документе.

Саммит "принял к сведению", но не одобрил предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты на оборону на общую сумму в размере до 150 млрд евро. "Евросовет принимает к сведению намерение Еврокомиссии выдвинуть предложение о новом инструменте ЕС для предоставления государствам-членам кредитов, обеспеченных бюджетом ЕС, в размере до 150 млрд евро и предлагает Совету рассмотреть это предложение в срочном порядке", - отмечается в итоговом заявлении.

Также в нем отсутствует упоминание о предложенном Еврокомиссией увеличении оборонных расходов всех стран ЕС на 1,5%, при этом члены сообщества поддержали смягчение бюджетной дисциплины и разрешение брать дополнительные кредиты на оборону с возможностью превысить допускаемую Пактом стабильности и роста ЕС отметку в 3% национального ВВП.

Саммит ЕС также поддержал переориентацию Европейского инвестиционного банка на финансирование военных проектов.

Круговая оборона

Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией в Украине "экзистенциальной угрозой" Европе.

При этом объявил о намерении автономно обеспечивать круговую оборону. "Европа должна стать более суверенной, более ответственной за свою собственную оборону, лучше экипированной, чтобы действовать и автономно отвечать на немедленные и будущие вызовы и угрозы на 360 градусов", - говорится в заявлении.

В нем содержится утверждение, что "от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС", но при этом подчеркивается, что Европа "должна учитывать угрозы" и "своим остальным границам".

Гонка вооружений

Саммит подчеркнул, что запускаемая в Европе гонка вооружений будет полностью соответствовать целям Североатлантического альянса и осуществляться во взаимодействии с ним.

"Саммит ЕС определил список приоритетных задач в контексте уроков войны на Украине <...> и в тесном взаимодействии с НАТО. В него войдут средства ПВО, артиллерийские системы, включая дальнобойные высокоточные возможности, ракеты и боеприпасы, беспилотники и средства борьбы с ними, космические возможности, средства защиты критической инфраструктуры, средства повышения военной мобильности, кибернетические возможности, военные системы искусственного интеллекта и средства РЭБ [радиоэлектронной борьбы]", - говорится в документе.

Оборона без США

Это заявление саммита ЕС стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

При этом НАТО упоминается только в том контексте, что Евросоюз не намерен вступать в противоречия с альянсом. Вопреки европейской практике последних лет, на саммит не был приглашен генсек НАТО.