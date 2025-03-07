Разрушительный ураган в Австралии оставил десятки тысяч домов без электричества

Более 83 тыс. домов остались без электричества из-за тропического циклона "Альфред", который достиг побережья Австралии.

Как передает Day.Az , энергетическая компания Essential Energy, которая обслуживает распределительные сети на востоке страны, сообщила, что к утру пятницы, 7 марта, без света оставались не менее 43 тыс. домов и предприятий в штате Новый Южный Уэльс. Ранее еще 40 тыс. домохозяйств в штате Квинсленд также лишились электроснабжения. Из-за ухудшения погодных условий, вызванного приближением циклона, работа ремонтных бригад была приостановлена ночью.

Гидрометеорологическое бюро Австралии сообщило, что циклон уже достиг берегов континента, принеся сильные дожди и шквальный ветер в юго-восточные регионы штата Квинсленд и на север Нового Южного Уэльса. Однако самый опасный период ещё впереди. Ожидается, что скорость ветра, которая сейчас достигает 33 м/с, усилится до 43 м/с, что приведет к сильным ливням и штормам, а также возможному повреждению зданий.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе направил первую группу из 120 военнослужащих для оказания срочной помощи властям штата Новый Южный Уэльс. Они помогут аварийным и спасательным службам и проверят дома в поселке Нью-Брайтон, где жители были эвакуированы накануне.

Ранее власти предупредили жителей некоторых городов на восточном побережье о необходимости подготовки к эвакуации из-за приближающегося циклона. Синоптики, которые ожидали, что циклон достигнет побережья в пятницу, 7 марта, изменили прогноз, заявив, что он прибудет утром в субботу, 8 марта. Прогнозируется, что "Альфред" принесет шквальный ветер, дожди с осадками до 800 мм и сильный шторм. В зоне возможных наводнений могут оказаться более 30 тыс. домов в Брисбене, Саншайн-Косте и Голд-Косте, а также около 25 тыс. домов на севере Нового Южного Уэльса.

В ответ на угрозу циклона федеральные власти закрыли общественный транспорт, паромные переправы, а также движение по мостам и автомагистралям в городах, попавших в зону стихии. Также приостановили работу детских садов, школ и больниц.