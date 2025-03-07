В Азербайджане наблюдается ветренная погода

На территории Азербайджана наблюдается ветренная погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, осадков не наблюдается, дует западный ветер.

Скорость ветра достигала 23 м/с в Геранбое, а в соответствии с желтым предупреждением, 20 м/с в Мингячевире, 18 м/с в Гобустане, Нафталане и Гяндже, 17 м/с в Гейчае, 15 м/с в Шеки.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az