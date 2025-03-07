https://news.day.az/society/1735145.html В Азербайджане наблюдается ветренная погода На территории Азербайджана наблюдается ветренная погода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, осадков не наблюдается, дует западный ветер.
В Азербайджане наблюдается ветренная погода
На территории Азербайджана наблюдается ветренная погода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, осадков не наблюдается, дует западный ветер.
Скорость ветра достигала 23 м/с в Геранбое, а в соответствии с желтым предупреждением, 20 м/с в Мингячевире, 18 м/с в Гобустане, Нафталане и Гяндже, 17 м/с в Гейчае, 15 м/с в Шеки.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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