Предотвращен незаконный ввоз товаров в Азербайджан

Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета (ГТК) предотвратили попытку контрабанды товаров в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГТК, было установлено, что различные товары были распределены между пассажирами рейса Дубай-Баку, а затем в аэропорту Баку их собирали с целью уклонения от соблюдения таможенных правил.

Личность человека, принимавшего товары от пассажиров, а также транспортное средство, которым он управлял, были установлены. Во время проверки транспортного средства были обнаружены и изъяты различные коммерческие товары, скрытые под видом личных вещей: 7 мобильных телефонов марки iPhone, 13 экранов для мобильных телефонов, 7 наручных часов, 38 электронных сигарет без акцизных марок и 3 штатива.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.