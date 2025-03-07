Трамп подписал указ о биткоинах

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва в биткоинах.

Как сообщает Day.Az, об этом в социальной сети X сообщил Дэвид Сакс, сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в области искусственного интеллекта и криптовалют.

По его словам, резерв будет составлять около 200 тыс. биткоинов.

"Резерв будет формироваться за счет биткоинов, изъятых федеральным правительством в ходе уголовных или гражданских процессов по конфискации активов", - отметил Сакс.