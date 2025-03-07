https://news.day.az/world/1735135.html Трамп подписал указ о биткоинах Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва в биткоинах. Как сообщает Day.Az, об этом в социальной сети X сообщил Дэвид Сакс, сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в области искусственного интеллекта и криптовалют.
Трамп подписал указ о биткоинах
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва в биткоинах.
Как сообщает Day.Az, об этом в социальной сети X сообщил Дэвид Сакс, сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в области искусственного интеллекта и криптовалют.
По его словам, резерв будет составлять около 200 тыс. биткоинов.
"Резерв будет формироваться за счет биткоинов, изъятых федеральным правительством в ходе уголовных или гражданских процессов по конфискации активов", - отметил Сакс.
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