https://news.day.az/world/1735109.html Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, выступление американского лидера транслировал телеканал Fox News. Глава Белого дома заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации. "У России и у нас его больше всего.
Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, выступление американского лидера транслировал телеканал Fox News.
Глава Белого дома заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации.
"У России и у нас его больше всего. У Китая его будет столько же через 4-5 лет", - пояснил он.
Трамп отметил, что ядерные арсеналы достигли "сумасшедшей" мощности, и было бы здорово, если бы все страны избавились от этого оружия.
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