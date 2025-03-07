Администрация Трампа намерена запретить въезд в США гражданам ряда стран

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует запретить въезд в США гражданам ряда стран.

Как передает Day.Az, об этом 6 марта сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"В проекте рекомендаций, циркулирующем внутри исполнительной власти, предлагается "красный" список стран, гражданам которых Трамп может запретить въезд в Соединенные Штаты", - заявили изданию неназванные чиновники.

Один из чиновников поделился, что на текущий момент список состоит в основном из государств, гражданам которых въезд в Штаты был запрещен в соответствии с прошлыми версиями указаний американского лидера. В последний такой обнародованный перечень вошли Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Ожидается, что новый список будет расширен. Глава некоммерческой организации AfghanEvac Шон ВанДивер со ссылкой на официальные лица отметил, что гражданам Афганистана полностью запретят въезд в страну. При этом пока неясно, как отразится и внесение государства в "красную" категорию на положение получивших грин-карту афганцев и беженцев, уточняет "Газета.Ru".

Кроме того, в рекомендациях упомянута "оранжевая" группа стран, согласно которой въезд в США будет не запрещен, а ограничен. Так, возможна выдача только определенных типов виз, срок действия которых может быть сокращен.

Чиновники также отметили и "желтую" группу, которая предусматривает выдачу 60 дней на устранение выявленных недостатков. В случае несоблюдения государства переместят в одну из более ограниченных категорий.

При этом неизвестно, освободят ли от данных мер лица с действующими визами или документ будет аннулирован в соответствии с итоговым решением Трампа.