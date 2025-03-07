https://news.day.az/world/1735100.html Киев и Вашингтон возобновляют работу переговорных групп - Зеленский Киев и Вашингтон возобновляют работу переговорных групп. Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Украины Володимир Зеленский. По его словам, встреча делегаций Украины и США может состояться на следующей неделе.
Киев и Вашингтон возобновляют работу переговорных групп - Зеленский
Киев и Вашингтон возобновляют работу переговорных групп.
Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Украины Володимир Зеленский.
По его словам, встреча делегаций Украины и США может состояться на следующей неделе.
"Украинская и американская команды возобновили свою работу, и мы надеемся провести содержательную встречу на следующей неделе", - сказал Зеленский.
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