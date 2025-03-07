Киев и Вашингтон возобновляют работу переговорных групп.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Украины Володимир Зеленский.

По его словам, встреча делегаций Украины и США может состояться на следующей неделе.

"Украинская и американская команды возобновили свою работу, и мы надеемся провести содержательную встречу на следующей неделе", - сказал Зеленский.