https://news.day.az/society/1735132.html Некоторые улицы Баку останутся без газа Сегодня в Хатаинском, Ясамальском и Хазарском районах Баку возможны перебои в подаче газа.
Некоторые улицы Баку останутся без газа
Сегодня в Хатаинском, Ясамальском и Хазарском районах Баку возможны перебои в подаче газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), с 10:00 7 марта в связи с проведением ремонтно-монтажных работ подача газа будет временно приостановлена на нескольких улицах в этих районах, включая улицы М.Хади, Гачаг Наби, Сараево, Измир и другие.
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