Некоторые улицы Баку останутся без газа

Сегодня в Хатаинском, Ясамальском и Хазарском районах Баку возможны перебои в подаче газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), с 10:00 7 марта в связи с проведением ремонтно-монтажных работ подача газа будет временно приостановлена на нескольких улицах в этих районах, включая улицы М.Хади, Гачаг Наби, Сараево, Измир и другие.