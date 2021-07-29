SOCAR примет участие в строительстве крупнейшего в Швейцарии завода по производству зеленого водорода

Совместно со швейцарскими компаниями Alpiq и EW Höfe SOCAR Energy Switzerland займется строительством электролизного завода во Фрайенбахе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Ожидается, что завод мощностью до 10 МВт будет запущен в конце 2022 года и будет производить от 1000 до 1200 тонн зеленого водорода в год, чтобы обеспечить мобильность с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, отработанное тепло будет поступать в создаваемую региональную сеть централизованного теплоснабжения. Таким образом, завод установит новые стандарты с точки зрения общей эффективности и внесет важный вклад в экологически безопасное энергоснабжение Швейцарии. Это будет крупнейший в Швейцарии завод по производству зеленого водорода", - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, зеленый водород будет производиться исключительно с использованием электроэнергии из возобновляемых источников во Фрайенбахе: "Он будет использоваться в первую очередь для мобильности - особенно для грузовых автомобилей. Зеленый водород, производимый во Фрайенбахе, может, среди прочего, использоваться для питания не более 200 коммерческих электромобилей. По сравнению с использованием дизельных грузовиков это предотвратит выбросы примерно 14 тысяч углекислого газа в год. Зеленый водород будет транспортироваться с нулевыми выбросами по трубопроводу от производственного объекта до близлежащей зоны обслуживания автомагистрали Фуксберг, где SOCAR установит водородные заправочные станции по обеим сторонам автомагистрали".