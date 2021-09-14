Еще 4 субъектам предпринимательства в Азербайджане выданы стартап-сертификаты

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана выдало стартап-сертификаты еще четырем субъектам предпринимательства. Это проект Powerbank rental ООО VATT по аренде зарядных устройств для мобильных телефонов через мобильное приложение, проект "Устройство умной сети" для бесперебойного электроснабжения ООО ALT SERVİCE, интернет-площадка www.cagir.az частного предпринимателя Тебриза Зейналова по купле-продаже бытовых услуг и облачная бухгалтерская онлайн-программа www.hesabat.az.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, эти субъекты МСБ освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога по доходам от инновационной деятельности сроком на три года.

В Агентстве отметили, что до сих пор стартап-сертификаты выданы 14 субъектам микро- и малого предпринимательства. Для получения соответствующих сертификатов следует обратиться в Агентство. Чтобы ознакомиться с критериями получения сертификата, а также получить дополнительную информацию по форме обращения и другим необходимым документам, следует перейти по ссылке https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi.