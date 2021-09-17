Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $53,2 млрд

За 8 месяцев стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,8% (2,4 млрд. долларов США) и достигли 53,2 млрд долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, за это время резервы Центробанка выросли на 10,6% и превысили 7 млрд долларов.