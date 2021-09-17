https://news.day.az/economy/1381216.html Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $53,2 млрд
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $53,2 млрд
За 8 месяцев стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,8% (2,4 млрд. долларов США) и достигли 53,2 млрд долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, за это время резервы Центробанка выросли на 10,6% и превысили 7 млрд долларов.
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