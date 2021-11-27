В SOCAR прокомментировали информацию о сокращении сотрудников

В SOCAR прокомментировали распространившуюся информацию о сокращении 1674 сотрудников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечает на своей странице в Facebook замначальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, в сфере трудовых отношений существует такое понятие, как "высвобожденные работники".

По его словам, это понятие, которое порой используется во внутреннем информационном обмене SOCAR и заявлениях для общественности, закреплено в законе "О занятости" Азербайджана. Согласно статье 1.1.19 закона, высвобожденные работники - это лица, трудовые отношения которых прекращены в связи с ликвидацией, реорганизацией государственного органа или юридического лица, сокращением числа работников или штатов.

В публикации говорится, что хотя этого и не требуется по законодательству, SOCAR в результате своего подхода на основе социальной ответственности предлагает высвобожденным работникам другие рабочие места в компании. В рамках этого проекта для них предусмотрена ежемесячная выплата в размере 50% от их последней среднемесячной зарплаты. Отмечается, что компания предлагает высвобожденным сотрудникам в этот период внутренние вакансии, и для их повторного найма ограничивает наем извне.

"Это просто факт, что большинство других компаний, насколько мне известно, не создает таких условий для своих попавших под сокращение сотрудников", - отмечает представитель SOCAR.