Обсуждено участие пакистанских компаний в проектах в Карабахе

Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленности.

Об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы обменялись мнениями с министром оборонного производства Пакистана Зубайдой Джалал о перспективах развития сотрудничества между нашими странами в сфере промышленности, а также об участии пакистанских компаний в проектах на освобожденных территориях Азербайджана", - написал Джаббаров.