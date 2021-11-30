https://news.day.az/economy/1410021.html Обсуждено участие пакистанских компаний в проектах в Карабахе - ФОТО
Обсуждено участие пакистанских компаний в проектах в Карабахе - ФОТО
Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленности.
Об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы обменялись мнениями с министром оборонного производства Пакистана Зубайдой Джалал о перспективах развития сотрудничества между нашими странами в сфере промышленности, а также об участии пакистанских компаний в проектах на освобожденных территориях Азербайджана", - написал Джаббаров.
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