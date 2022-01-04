Почему взлетели цены на пшеницу и продукты по всему миру

Автор: Мехти Ахмедзаде

Почему растут цены на продовольствие во всем мире? Это главный вопрос, который волнует граждан всех стран в начале нового 2022 года. Чтобы разобраться, что привело к рекордным подорожаниям, в первую очередь необходимо рассмотреть цепочку событий, имевших место в течение ушедшего года.

Так, цены на пшеницу в мире достигли 8-летнего максимума, несмотря на ожидания рекордного объема производства. Неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся в Северном полушарии весной-летом 2021 года, стали причиной опасений относительно сокращения урожая-2021. Высокие цены и ограниченное предложение из России, лидирующего мирового поставщика пшеницы, из-за введения экспортных пошлин, а также резкий рост транспортных затрат поддерживают цены на высоком уровне.

Данные Чикагской товарной биржи свидетельствуют, что цены на мягкую озимую пшеницу установили рекорд, превысив отметку в 8 долларов за бушель (0,027 тонны) впервые с 2012 года. Из-за подорожания зерна эксперты также предсказывают увеличение стоимости продуктов во всем мире.

Согласно подсчетам Refinitiv, компании, входящей в состав London Stock Exchange Group, являющейся одним из крупнейших в мире поставщиков данных и инфраструктуры финансовых рынков, цены на пшеницу демонстрируют самый продолжительный месячный прирост. Зерно дорожает более полгода подряд, при этом только за октябрь его стоимость увеличилась на 6,5 процента. Импортеры расширяют закупки на фоне введения экспортных пошлин Россией и неблагоприятных погодных условий.

Рост цен на удобрения угрожает снизить урожайность в следующем году. "Спекулянты продолжают говорить об инфляции и закупают товары, готовясь к инфляционной торговле", - сказал вице-президент брокерской компании Price Futures Group Джек Сковилл в разговоре с Bloomberg. В начале октября Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что мировые цены на еду в сентябре выросли до рекордного уровня за 10 лет из-за неурожая и сбоев в цепочках поставок.

Повысилась стоимость и других видов пшеницы. Цены на твердую красную озимую пшеницу на Чикагской бирже выросли почти на 3 процента, до 8,11 доллара за бушель, самого высокого уровня с мая 2014 года. Фьючерсы на продовольственную пшеницу на европейской бирже Euronext недавно приблизились к историческому максимуму, а стоимость яровой пшеницы на Миннеаполисской зерновой бирже побила рекорд апреля 2008 года.

Саудовская Аравия и Египет уже произвели крупные закупки пшеницы. В конце ноября Саудовская Аравия приобрела 1,3 миллиона тонн пшеницы на тендере. Кроме того, один из крупнейших импортеров зерна, Египет, закупил 180 тысяч тонн российской пшеницы спустя всего неделю после предыдущей покупки, которая стала самой большой для страны в этом сезоне.

Financial Times сообщил, что "индекс типичного завтрака", традиционно рассчитываемый изданием, вырос до десятилетнего рекорда. Фьючерсы на кофе, молоко, сахар, овес, пшеницу и апельсиновый сок подорожали в среднем на 63 процента за два года. По словам аналитиков, стоимость основных продуктов питания продолжит расти как минимум в течение следующего года.

Надежды импортеров на снижение цен под давлением рекордного урожая пшеницы в 2021 году не оправдались. Покупатели столкнулись с резким ростом мировых цен после выхода отчета USDA в августе 2021 года, когда оценки производства пшеницы в большинстве стран-экспортеров были резко снижены. Затяжная и прохладная погода весной 2021 года негативно повлияла на посевы пшеницы во многих производящих регионах Северного полушария, включая страны ЕС, а также США и Канаду. В то же время, засушливые погодные условия привели к снижению объемов урожая пшеницы в России, несмотря на рекордные посевы.

Кроме того, фермеры во всем мире столкнулись с увеличением расходов на приобретение основных ресурсов, включая топливо, удобрения, семена, технику. Желание компенсировать понесенные затраты заставляет производителей во многих странах удерживать пшеницу в надежде на дальнейший рост цен.

Действие российской экспортной пошлины поддержало рост цен на черноморскую пшеницу. Цены предложений на пшеницу в Черноморском регионе поднялись к $300 за тонну в середине августа и продолжают удерживаться выше этого уровня. Российская пшеница в августе 2021 г. в среднем подорожала почти на 40% в год, или на $80 за тонну по сравнению с августом 2020 г.

Урожай пшеницы в некоторых производящих регионах в 2021 году вырос, однако рост объемов производства сопровождался снижением качественных показателей. Качество российской пшеницы в 2021 г., напротив, оказалось лучше при меньшем объеме производства по сравнению с 2020 г.

Так, доля продовольственной пшеницы в Украине в 2021 году оценивается участниками рынка, опрошенными аналитиками Refinitiv, в 65%, в то время как в предыдущие 2 года не менее 75% украинской пшеницы считалось мукомольной. Характерной чертой украинской пшеницы в текущем сезоне является низкий натурный вес - менее 730 г на литр, что не позволяет экспортерам рассматривать такие партии как продовольственное зерно. Большинство экспортных контрактов требует выполнения показателей натуры минимум 770 г на литр.

Страны ЕС ожидают увеличения доли фуражного зерна по сравнению с 2020 г. из-за сильных дождей в период вегетации. Франция, Германия, Польша и остальные страны Прибалтики также испытывают проблемы с качественными характеристиками. Участники рынка сообщают о показателях натуры в европейской пшенице на уровне 710-720 г на литр и ниже.

Импортеры начали снижать требования к качеству импортируемой пшеницы. Так уже поступили Алжир и Саудовская Аравия. На тендере по закупке пшеницы 10 сентября т.г. Саудовская Аравия понизила требования по показателю натурного веса до 760 г на литр с целью дать возможность принять участие в торгах продавцам из ЕС.

Высокая стоимость перевозок грузов морским транспортом стала дополнительным основанием для стойких цен на зерно. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index, отражающий мировой спрос на морские перевозки насыпных и навалочных грузов, в конце августа т.г. превысил 11-летний максимум. Рост индекса обусловлен общим восстановлением спроса на сырьевые товары.

Фрахтовые ставки как составляющая цены товара для потребителя непрерывно растут второй сезон подряд. Так, на маршруте Азов-порты Мраморного моря ставки фрахта за последние четыре месяца с апреля по сентябрь 2021г. выросли почти втрое - с $16 до $46 за тонну.

В 2022 году не ожидается резкого роста спроса, который мировой рынок пшеницы наблюдал в прошлом сезоне за счет активности Китая как крупнейшего мирового потребителя сырьевых ресурсов. Если в прошлом сезоне рост китайского импорта пшеницы составил более 5 млн. тонн, то в текущем сезоне Китай пытается сдерживать цены на основное сырье, включая сокращение объемов импорта.

Однако полностью исключить появление на рынке Китая как крупного покупателя сельхозпродукции нельзя. По информации трейдеров, в сентябре 2021 года Китай возобновил закупки австралийской пшеницы, несмотря на ожесточенное торговое противостояние между двумя странами, поскольку снижение урожая в других регионах привело к глобальному сокращению предложения. Оживление закупок происходит вследствие того, что Австралия, один из ключевых мировых поставщиков продовольствия, ожидает рекордный урожай пшеницы второй год подряд, в то время как производители Северного полушария пострадали от неблагоприятных погодных условий и засухи. Китай уже стал основным покупателем нового урожая пшеницы в Австралии с объемом закупок около двух миллионов тонн.

Однако спрос на дорогую пшеницу и фуражные культуры ограничен покупательной способностью большинства импортеров. Покупатели не создают значительных запасов пшеницы, как это было год назад, и тщательно рассматривают цены предложений. В текущем сезоне крупные импортеры неоднократно отменяли или сокращали объемы закупки на тендерах, поскольку сталкивались с высоким уровнем цен.

Мир нуждается в пшенице, несмотря на высокие цены. Российская пшеница в последние годы остается важнейшим поставщиком зерна в мире. При этом почти половину всего продовольствия в мире скупил Китай. Минсельхоз США подсчитал, что на складах в стране хранится 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов. Китайские власти подтверждают, что страна сейчас не испытывает никаких проблем с продуктами. Однако из-за этого мировые цены на еду, которые и так растут с рекордной за 50 лет скоростью, могут подняться ещё больше.

Китай пополняет запасы, чтобы подстраховаться сразу от многих напастей - затянувшейся пандемии, торговой войны, неурожая и последствий энергокризиса, одним из которых может стать безработица. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил "Известиям", что на этом фоне пополнение запасов еды - самый простой и надёжный способ обеспечить население на случай чрезвычайных ситуаций.

Президент токийского Natural Resource Research Institute Акио Сибата заявил, что накопление запасов в Китае - одна из причин роста цен на продовольствие в мире. В первую очередь, от действий Пекина пострадают самые бедные регионы. Например, Латинская Америка, где десятки миллионов людей уже сейчас недоедают. Однако коснуться это может и других стран - Бразилии, США, Канады, Японии и членов Евросоюза.

Как заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, что в целом ситуация с продовольствием в мире остаётся тяжёлой.

Параллельно рост цен наблюдается на все. Если посмотреть на ситуацию в соседних странах, например, в Грузии, годовая инфляция здесь составила 13,9% при целевом показателе 3%, сообщила накануне Национальная служба статистики.

Этот показатель является рекордным за последние десять лет. В 2020 году уровень инфляции составил 5,2%.

За год в Грузии выросли цены на коммунальные услуги (43,5%), транспорт (17,3%), гостиницы и рестораны (14%) и здравоохранение (7,9%). Цены на продовольствие выросли на 15,6%. Больше всего подорожали растительное масло - 24,5%, овощи - 20,7%, хлеб и хлебопродукты - 20,2%, сахар - 19,8%, молоко и яйца - 15,3%.

В ноябре мировые цены на базовое продовольствие выросли на 1,2% (в первую очередь, за счет зерна, сахара и молочных продуктов) и достигли нового исторического максимума с июля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). "В связи с этим наблюдается резкий рост цен на продукты питания в долларах США и в последнее время еще более быстрый рост цен на нефть на мировых рынках, который сопровождается высокими темпами роста затрат на международные перевозки", - объясняет грузинский Нацбанк.

По мнению регулятора, до конца года инфляция останется высокой: "В декабре этого года и январе-феврале следующего года годовая инфляция будет еще больше увеличиваться за счет эффекта от роста коммунальных субсидий".

Таким образом можно прийти к выводу, несмотря на восстановление мировой экономики в постпандемийный период, в мире наблюдается резкий рост цен практически на все, начиная от продовольствия и заканчивая энергоресурсами.