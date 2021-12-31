В мире ожидается подорожание хлеба в следующем году

Автор: Лейла Таривердиева

В конце календарного года принято подводить итоги, говорить об успехах и достижениях, о том, что не удалось и что еще нужно сделать, чтобы добиться желаемого. Это касается и отдельных членов человеческого сообщества, и народов, и стран. Каждый подводит свои итоги и старается показать, что все было не так уж плохо, а в следующем году будет еще лучше.

Азербайджан с полным правом может говорить о том, что уходящий год был достаточно плодотворным. Настолько, насколько позволила мировая ситуация. А она, надо признать, очень непростая.

Не перед праздниками говорить о подобных вещах, но ситуация в мировой экономике сегодня такова, что в начале 2022-го можно ожидать сюрпризов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) регулярно проводит мониторинг и анализ цен на продовольствие. В начале декабря были подведены итоги ноября, и они оказались неутешительными. По данным организации, розничные цены на продукты в мире питания продолжили стабильный рост на фоне сложной макроэкономической ситуации. Демонстрировали рост также цены на зерновые.

Согласно отчету ФАО от 8 декабря и базе данных "Торгово-экономической платформы", во всем мире выросли цены на основные продукты питания и потребительские товары. Цены на зерновые продукты в мире выросли в ноябре на 3,1 процента по сравнению с октябрем и на 23,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост продолжается пятый месяц подряд, поскольку высокий спрос на фоне сокращения предложения, особенно на высшие сорта пшеницы, среди основных экспортеров продолжал способствовать укреплению цен. Котировки на пшеницу из региона Черного моря привели к росту, по крайней мере, на 7 процентов в месяц, что отражает неопределенность в отношении потенциальных изменений экспортных мер со стороны Российской Федерации и высокие темпы экспорта из Украины. Низкие запасы в Соединенных Штатах Америки, как показали результаты мониторинга, привели к росту экспортной цены на базисную американскую пшеницу (твердая краснозерная озимая пшеница № 2) почти на 7 процентов, в то время как цены на пшеницу из стран Европейского Союза (Франция) выросли более чем на 5 процентов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем в результате высоких темпов продаж. Сезонные поставки с урожая, сбор которого продолжается в настоящее время, ограничили ежемесячный рост экспортных цен на пшеницу из Аргентины и Австралии на 4 и 2 процента, соответственно.

Резкое увеличение спроса на фоне дефицита предложения привело к резкому и устойчивому росту цен на пшеницу на мировом рынке и к самой высокой цене на пшеницу на мировом рынке с мая 2011 года.

По мнению экспертов, в связи с ростом цен на пшеницу к февралю будущего года мука может подорожать до 4 процентов по сравнению с ноябрьским показателем. Производители пшеницы также указывают на проблемы на рынке удобрений. Так, в Европе подорожание удобрений местами доходит до 100 процентов. Это ведет к снижению урожая. Серьезное влияние оказывает и фактор погоды. По некоторым расчетам, из-за капризов погоды и политической нестабильности в странах-производителях пшеница может подорожать в мире почти на 20 процентов. Так, аналитиков Hackett Financial Advisors, в Европе, Украине и США наблюдаются очень неблагоприятные погодные условия. Зима может продлиться дольше, чем обычно, что увеличивает риски гибели урожая. Серьезной проблемой дл рынка пшеницы может стать напряженность между Россией и Украиной. Эти страны находятся в числе основных производителей и экспортеров зерна - на них в совокупности приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы. На мировом рынке могут сказать и попытки России удержать от повышения внутренние цены посредством пошлин на экспорт.

Хотя ожидания по 2022 году пока что только прогнозы, уже сегодня имеются все предпосылки для претворения их в реальность. Достаточно сказать, что в 2021 году цены на продовольственную пшеницу достигли восьмилетнего максимума и процесс этот продолжается. Напомним, что цены взлетели в августе, когда Минсельхоз Штатов снизил прогнозы по производству пшеницы в основных странах-экспортерах. Одной из причин стала также засуха, приведшая к снижению урожаев и негативным прогнозам по всему миру. Эти процессы коснулись всех производителей, став одним из серьезных инфляционных факторов. Биржевые цены на пшеницу в США, например, продолжают еженедельно повышаться. Растут цены на французское, казахстанское, российское зерно.

Что касается Азербайджана, то как стране, импортирующей пшеницу, ему придется быть готовым к любому развитию ситуации на мировом рынке. За год стоимость тонны импортируемой пшеницы выросла более чем на 60 долларов. Как известно, 40 процентов внутренних потребностей в зерне Азербайджан удовлетворяет за счет импорта. Как известно, основным поставщиком пшеницы в нашу страну является Россия - на ее долю приходится более 90 процентов импортируемой Азербайджаном пшеницы. В самом Азербайджане в этом году собрано 1,9 миллиона тонн зерна пшеницы, что почти на 3 процента больше, чем в предыдущем году. Тем не менее, наша страна импортирует около 1,3 миллиона тонн зерна в год, потому что способна обеспечить себя зерном только 60 процентов.

И, конечно же, говоря о росте мировых цен, нельзя не вспомнить недобрым словом пандемию. В самом начале пандемии коронавируса экономисты принялись делать неутешительные прогнозы об ухудшении показателей мировой экономики через пару лет ограничений. Сегодня вирус уже влияет на ситуацию, его невозможно не учитывать, делая расчеты и строя планы. Наиболее пугающие показатели выведены в вопросе дефицита продовольствия. И речь идет уже не только о пшенице. Согласно докладу Всемирной продовольственной программы (WFP), а до пандемии COVID-19 в мире голодали около 150 миллионов человек, а к концу 2021 года ожидается увеличение этого показателя на 80 процентов, и голодать будут уже 270,5 миллионов человек в 80 странах. Причем, в число стран риска попали в том числе и такие, в которых проблема голода прежде не стояла как таковая. Как признаются международные аналитики, последствия пандемии оказались более тяжелыми, чем ожидалось.

Все это реалии. В глобализованном, опутанном связями и взаимообязательствами мире рассматривать какую-то отдельно взятую страну в отрыве от общемировых тенденций невозможно. Трудные времена нужно постараться пережить достойно. Надеемся, что человечеству это удастся.