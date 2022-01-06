Баку, Тегеран и Ашхабад получат огромные выгоды от своп-соглашения по газу

28 ноября 2021 года в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа. Документ предусматривает поставки туркменского газа в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Реализация контракта началась 1 января 2022 года.

В настоящее время в рамках соглашения по своповым поставкам, подписанного между тремя странами, 4-4,5 миллиона кубометров газа в сутки импортируются из Туркменистана в Иран.

Заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сказал Trend, что с начала года газ, предназначенный для транспортировки в Азербайджан, поставляется в страну.

"Газ транспортируется на территорию Нахчыванской Автономной Республики. Оставшийся объем газа будет получен в районе Астары. Совместно с делегацией Ирана идет техническая подготовка. В соответствии с соглашением ежедневно (в обоих направлениях) в Азербайджан будет транспортироваться более четырех миллионов кубометров природного газа", - сказал Ахмедов.

Соглашение по своповым поставкам газа является беспроигрышной сделкой, поскольку она экономически выгодна для всех стран-участниц.

Как сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен, все три страны получат огромные выгоды от этой сделки.

"Туркменистан обладает большими запасами газа. Эта страна занимает четвертое место в мире по объему доказанных запасов газа после России, Ирана и Катара. Эта страна намерена со временем увеличить экспорт газа, и соглашение по своповым поставкам с Ираном и Азербайджаном является важным шагом в этом направлении. Цель - увеличить экспортную выручку за счет увеличения поставок газа", - сказал Перрен.

Эксперт отметил, что Иран также обладает огромным газовым потенциалом, но зимой часто сталкивается с нехваткой газа в своих северных провинциях.

"Газовая сделка - способ сократить этот дефицит, который негативно сказывается на экономике", - сказал Перрен.

Аналитик норвежской независимой консалтинговой компании Rystad Energy Зунцян Луо считает, что трехсторонняя сделка может предоставить больше возможностей для сотрудничества этих двух стран в энергетическом секторе.

"Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов ранее упоминал, что Азербайджан может рассмотреть возможность поддержки проекта Транскаспийского газопровода для экспорта туркменского газа в Европу. Таким образом, подписанная своп-сделка также откроет для Туркменистана возможности для экспорта дополнительных объемов газа", - сказал Луо.

Несомненно, договор положительно скажется на улучшении экономических и политических отношений между соседними странами. Обеспечение обмена в сфере энергетики и расширение сотрудничества будут способствовать стабильности экономических отношений между странами, а также региональной стабильности. Контракт может обеспечить интеграцию между странами в энергетическом секторе.