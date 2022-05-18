В Азербайджане будут выпускаться российские комбайны

Со следующего года российская компания "Ростельмаш" планирует наладить в Азербайджане производство комбайнов "NOVA".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил директор компании по продажам Максим Максимов.

По его словам, в планах компании на текущий год продажа сельскохозяйственных машин в Азербайджане, эта техника пользуется большим спросом.

"Также планируется продажа в третьи страны производимого здесь оборудования, и в первую очередь, в приграничные с Азербайджаном страны. У нас есть прямые поставки в Иран, однако продажи через Азербайджан были бы интересны как для нас, так и для наших партнеров", - отметил Максимов