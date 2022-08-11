Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service по итогам очередной оценки подтвердило рейтинги Kapital Bank. Рейтинги Kapital Bank являются одними из самых высоких в банковском секторе Азербайджана.

Агентство повысило долгосрочный депозитный рейтинг Kapital Bank в национальной и иностранной валюте c Ba3 до Ba2, а рейтинг кредитоспособности (BCA) с b1 до ba3. Прогноз по долгосрочному депозитному рейтингу банка был подтвержден как "стабильный". В отчете агентства отмечается, что повышение рейтинга BCA говорит о высоком качестве кредитного портфеля, хорошем уровне доходности и ликвидности банка.

"По состоянию на конец 2021 года соотношение проблемных кредитов к совокупным кредитам составляло 3,5%. Капитализация банка (показатель TS/RWA на конец 2021 года составлял 13,6%) и высокая прибыльность до создания резервов (соотношение прибыли до налогообложения и резервов к активам, взвешенным по степени риска, в 2021 году составило 8,6%), поддерживаемая высокой чистой процентной маржой и высокой эффективностью, создают для банка буферы капитала для покрытия возможных убытков по кредитам. Рейтинговое агентство ожидает, что ликвидность останется на высоком уровне в ближайшие 12-18 месяцев", - говорится в отчете.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 108 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.