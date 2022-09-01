Российский производитель товаров для сна «Askona» выходит на рынок Азербайджана

Группа компаний "Askona", крупнейший в России вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для сна, расширяет присутствие в странах СНГ и объявляет о выходе на мебельный рынок Азербайджана. В августе 2022 года ритейлер открыл в г. Баку сразу два фирменных салона бренда: в ТЦ "28 Молл" и в ТЦ "Парк Бульвар". Всего до конца года в стране заработают 5 салонов.

"Аскона" стала первой российской компанией в сфере товаров для сна, которая открыла свои салоны в торговых центрах Азербайджана. В стране нет специализированных мебельных центров, а подобная продукция, чаще всего, продается в формате "street retail" (т.е. в магазинах, расположенных на первых этажах зданий).

Компания с уважением относится к обычаям страны, поэтому в ассортименте бренда в Азербайджане, наряду с традиционными товарами для сна представлена линейка матрасов "Халяль", разработанная в 2021 году и подтверждённая первым в России сертификатом муфтияра.

Группа компаний "Askona" несколько лет назад взяла курс на развитие бизнеса в странах СНГ. Азербайджан стал четвертой страной, где представлена продукция производителя: уже более трех лет "Аскона" успешно работает на рынках Беларуси и Казахстана, а в 2022 году бренд начал работу в Узбекистане.

С начала 2022 года инвестиции Askona в развитие бизнеса в Азербайджане составили более 20 млн. рублей (ок. 562 тыс. манат по курсу ЦБ РФ). Планируется, что в 2022 году общий объем инвестиций компании в страны СНГ составит 150 млн рублей.

На сегодняшний день, продукцию компании "Аскона" можно приобрести не только в розничных салонах в Баку, но и на популярнейшем маркетплейсе страны "Умико".

"Сейчас мы открыли два первых магазина, но в планах запустить еще пять торговых точек уже в 2022 году и еще пять в 2023. Мы развиваем бизнес сразу по нескольким направлениям: офлайн-магазины, e-com, франчайзинг и дистрибуция. Уже работает отдельный сайт для региона www.askonalife.az, но мы планируем сделать общую онлайн-платформу для всех стран СНГ", - прокомментировал Владимир Корчагов, исполнительный директор розницы Askona Россия и СНГ.

###

Группа компаний "Askona" - лидер индустрии товаров для сна России, крупнейший вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для здорового сна в Восточной Европе. Производственные площадки расположены в Коврове, Владимире и Новосибирске. Askona входит в состав шведского концерна Hilding Anders Group, лидирующего производителя кроватей и матрасов в Европе и Азии. Концерн Hilding Anders присутствует на 27 европейских и 13 азиатских рынках.

Основные рынки ГК "Askona" - Россия, СНГ.

10 производственных площадок в России;

Количество сотрудников - 8 300 человек.

За более чем 30-летний опыт работы группа компаний заслужила высокие оценки на мировом рынке. Такие всемирно известные сети отелей, как Hilton, Radisson SAS, Marriott и другие, доверяют сон своих постояльцев компании Askona.

По результатам общенационального российского голосования Askona является шестикратным обладателем самой уважаемой народной российской награды "Марка № 1" в категориях "Матрасы для здорового сна" и "Подушки для здорового сна". Эти награды свидетельствуют о доверии миллионов россиян компании Askona, что является гарантией успешного развития бренда.

https://askona.ru