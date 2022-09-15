https://news.day.az/economy/1495828.html Азербайджан повышает расходы на оборону и нацбезопасность
Азербайджан повышает расходы на оборону и нацбезопасность
В госбюджете следующего года расходы на оборону и национальную безопасность прогнозируются в размере 5 млрд. 320,1 млн. манатов.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в сообщении Министерства финансов, касающемся предварительных показателей сводного и государственного бюджетов 2023 года.
По сравнению с 2022 годом это больше на 235,3 млн. манатов или на 4,6%.
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