Азербайджан повышает расходы на оборону и нацбезопасность

В госбюджете следующего года расходы на оборону и национальную безопасность прогнозируются в размере 5 млрд. 320,1 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в сообщении Министерства финансов, касающемся предварительных показателей сводного и государственного бюджетов 2023 года.

По сравнению с 2022 годом это больше на 235,3 млн. манатов или на 4,6%.