Компания Huawei передала благотворительную помощь детям из Хазарского района Азербайджанской Республики

В начале нового семестра компания Huawei передала детям из Хазарского района Азербайджанской Республики школьные принадлежности. В церемонии приняли участие глава Исполнительной власти Хазарского района, депутаты Милли Меджлиса Солтан Мамедов и Рауф Алиев, генеральный директор ООО Huawei Technologies Azerbaijan Xu Hui, вице-президент Отдела по связям с общественностью и коммуникациям Евразийского мультистранового региона компании Huawei Chen Liang и другие официальные лица.

Эльшан Салахов, глава Исполнительной власти Хазарского района, рассказал о внимании и заботе, уделяемых образованию в Азербайджане. Он отметил, что инициативы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в области образования высоко ценятся обществом.

Депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов заявил, что Президент и Первый вице-президент Азербайджанской Республики особенно чутко относятся к семьям шехидов и ветеранам. Он подчеркнул, что по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фондом Гейдара Алиева в Хазарском районе были построены новые и отремонтировано несколько старых школ.

David Xu, генеральный директор ООО Huawei Technologies Azerbaijan

"Мы продолжим прикладывать все усилия для воспитания все большего числа юных дарований. Помимо нашей непосредственной деятельности, работа в области КСО всегда вдохновляет нас двигаться вперед", - заявил David Xu, генеральный директор ООО Huawei Technologies Azerbaijan.

На мероприятии около 50 учащихся из малообеспеченных семей получили школьные принадлежности и школьную форму.

Будучи ведущим мировым поставщиком инфраструктуры ИКТ и интеллектуальных устройств, Huawei стремится содействовать долгосрочному устойчивому развитию инфраструктуры ИКТ в Азербайджане. Компания Huawei полагает, что образование является ключом к созданию предпосылок и продвижению непрерывного и полноценного пути развития. Поэтому, образование и передача знаний являются главным приоритетом деятельности Huawei в области глобальной корпоративной и социальной ответственности (КСО).