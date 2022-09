Успешно завершилась программа Yelo IT Lab

Yelo Bank обращает особое внимание на растущий спрос IT специалистов.

Регулярно реализуя различные проекты по профессиональной подготовке молодых кадров в данной сфере, Банк подвел итоги программы "IT Lab".



В рамках проекта 35 потенциальных молодых людей, активно интересующихся IT-сферой и желающих построить свою будущую карьеру в этом направлении, за три месяца не только получили теоретические знания, но и познакомились с реальной рабочей средой по"Agile" методологии. Программа реализована совместно с GNI Software - компанией с более чем 20-летним международным опытом работы в сфере финансов и IT.



В первой части программы квалифицированные команды Yelo Bank-а и компании "GNISoftware" провели необходимые теоретические тренинги в данной области.



Во второй части программы были созданы специальные условия для практичного применения полученных знаний. Участники принимали непосредственное участие в деятельности Банка, успешно выполняли поставленные перед ними задачи, знакомились с современной корпоративной средой.



На заключительном мероприятии по окончании программы всем участникам были вручены сертификаты и рекомендательные письма. Следует отметить, что наиболее активные участники программы будут трудоустроены в департаментах Банка по своей специальности. Одна из них Айсу Тагизаде поделилась своими мыслями о проекте: "Yelo IT Lab - первая программа стажировки, в которой я участвовала. Я выучила SQL с нуля благодаря дружной и поддерживающей нас команде. Оценив по достоинству все предоставляемые Yelo Bank-ом возможности, я получила первую успешную возможность в продвижении своей карьеры".



Другой участник Шарабиддин Ахмаев также завершивший программу с отличием, так выразил свои впечатления: "Когда меня отобрали на программу, у меня были только базовые знания. Благодаря профессиональной рабочей среде здесь я расширил свои знания и развил их на практике. Одним из самых положительных моментов в Yelo Bank было наличие зон отдыха, чтобы я мог эффективно проводить свое свободное время. Я рад, что теперь я тоже член яркой семьи Yelo".



Абузар Каримзаде - один из молодых людей, также получивших возможность трудоустройства благодаря Yelo IT Lab: "Профессиональный персонал смог полностью информативно донести программный материал за 3 месяца. Это отличная возможность для нетворкинга. Самое главное, что наши пожелания были услышаны и учтены на протяжении всей программы. Сегодня я являюсь членом Yelo Bank-а благодаря теплому подходу коллектива к молодежи и мотивации, которую я получил от особого внимания наставников. Я искренне благодарю организаторов".



Отметим, что до конца года Yelo Bank планирует реализовать еще несколько различных карьерных проектов для молодежи. Для получения дополнительной информации о будущих проектах вы можете следить за страницами Yelo Bank и Yelo Team в социальных сетях.



