Доля субъектов МСБ в ВВП Азербайджана ежегодно растет

Доля субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП Азербайджана ежегодно растет.

Об этом сказал в четверг президент Национальной конфедерации предпринимателей̆ Азербайджана Мамед Мусаев в ходе церемонии открытия международного мероприятия на тему "Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и "зеленый рост", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, одним из приоритетных направлений развития является "зеленый рост", что нашло свое отражение в национальной стратегии.

"На освобожденных территориях создание зоны "зеленого роста" создает дополнительные источники экономического роста. Также интеграция Карабахского экономического района создает дополнительный рост ВВП", - сказал он.

Мусаев отметил, что поддержка предпринимательству оказывается как в крупных городах, так и в регионах страны.

"Мы нацелены на устойчивое развитие этой сферы и в районах Азербайджана", - добавил он.