Кыргызстан и Азербайджан расширят сотрудничество в сфере растениеводства

Кыргызстан и Азербайджан расширят сотрудничество в области растениеводства, сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Кыргызстана.

В ходе визита делегации из Азербайджана, состоящей из представителей министерства сельского хозяйства Азербайджана и частного сектора в Бишкек 26-30 сентября 2022 года, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области сельского хозяйства.

Как отметили в министерстве, целью визита было рассмотрение дальнейших перспектив расширения сотрудничества между двумя странами в сфере садоводства, в частности, выращивания саженцев, обмен опытом и налаживание контактов с местными фермерами.

"Азербайджанская делегация встретилась с сотрудниками министерства и выступила с презентацией, поделилась информацией о проводимой деятельности, а также достижениях Азербайджана в области растениеводства и выращивания саженцев", - сказали в министерстве сельского хозяйства Кыргызстана.

Заместитель министра сельского хозяйства Кыргызстана Мурат Байдылдаев ранее сообщил, что кыргызская сторона заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном и предложил рассмотреть возможность предоставления разных видов безвирусных саженцев для испытания их на госсортоучастках Кыргызстана.

В свою очередь, Азербайджанская сторона сообщила, что Кыргызстан обладает всеми условиями для выращивания плодовых культур и они обязательно рассмотрят данное предложение и сообщат дополнительно.

Отметим, что по итогам визита стороны выразили готовность к дальнейшей совместной работе и подготовке соответствующей дорожной карты.