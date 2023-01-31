Азербайджан демонстрирует успехи в сфере сельского хозяйства

Улучшение условий сельской жизни Азербайджана является приоритетом как для правительства, так и для ООН.

Как передает во вторник корреспондент Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе Национального форума по аграрной консультации, передает Day.Az.

По ее словам, за последние несколько лет, несмотря на пандемию COVID-19, Азербайджан демонстрирует большие успехи в области развития сельского хозяйства.

Она также подчеркнула, что в данной отрасли огромную роль играют женщины, добавив, что обеспечение трудовых условий для женщин является ключевым направлением в инклюзивном развитии сельскохозяйственного сектора.

"В 2021 году с Азербайджаном мы достигли соглашения о сотрудничестве в сельско-хозяйственном секторе до 2025 года. В рамках этого соглашения ожидается сотрудничество в области инклюзивного роста, защиты окружающей среды и поддержки равноправия ведения бизнеса", - добавила она.