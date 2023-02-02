Завтра Romgaz и SOCAR подпишут новое соглашение

С января этого года Азербайджан начал транспортировку в Румынию дополнительных объемов газа. Завтра государственные нефтяные компании двух стран - Romgaz и SOCAR - подпишут новое соглашение. Согласно данному соглашению, в 2023-2024 годах в нашу страну будет транспортироваться дополнительный газ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

"Оба поддерживаемых Европейской комиссией проекта - и Южный газовый коридор, и подводный кабель, который будет проложен для транспортировки электроэнергии, производимой в Азербайджане из возобновляемых источников энергии, внесут ощутимый вклад в обеспечение энергобезопасности в Евросоюзе. Мы обсудили эти вопросы с Президентом Ильхамом Алиевым", - подчеркнул Президент Румынии.