Баку завоевывает энергетический рынок Европы

Азербайджан шаг за шагом, медленно, но уверенно продвигается вперед, осваивая новые рынки, расширяя географию поставок. Кому-то кажется, что это просто, мол, подписал контракт и прокачал газ. Но на самом деле это очень сложный процесс, сопряженный с определенными трудностями, которые нужно уметь преодолевать.

Об этом сказал в беседе Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, комментируя подписанный 25 апреля в Софии Меморандум в рамках инициативы "Кольцо сотрудничества".

Отметим, что документ был подписан в присутствии президентов Азербайджана и Болгарии между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) с операторами газотранспортных систем Болгарии (Bulgartransgaz), Румынии (Transgaz), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream).

Наш собеседник напомнил, что в июле 2022 года между Азербайджаном в лице Президента Ильхама Алиева и Евросоюзом в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетической сфере, предусматривающий увеличение поставок азербайджанского газа в Европу. Это, подчеркнул Шабан, был первый шаг к закупке дополнительных объемов азербайджанского газа по расширяемой части Южного газового коридора. Евросоюз дал понять, что готов использовать расширение газопровода полностью для доставки азербайджанского газа, импортировав дополнительно 10 миллиардов кубометров.

"За прошедшее после этого время произошел ряд важных событий и визитов. А подписанный 25 апреля в Софии документ о расширении газотранспортной системы показал уже конкретно, в какую часть Европы будут направлены основные потоки газа, которые будут поступать по расширяемой части Южного газового коридора. Ранее TAP AG - компания, управляющая Транс-Адриатическим трубопроводом, провела конкурс на поставки газа на долгосрочной основе. В результате выяснилось, что Италия хочет 1,2 миллиарда кубометров, 0,2 миллиарда - Албания. То есть 1,4 миллиарда уже заняты на южном направлении. Основной поток пойдет в Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию. Также через Болгарию хотят покупать азербайджанский газ Сербия и Босния и Герцеговина. Заказанные последними двумя странами объемы небольшие - около 2 миллиардов кубометров. Однако если сложить потребности Центральной и Восточной Европы, получим основную часть дополнительных поставок азербайджанского газа в Европу. Эти намерения закреплены в подписанном в Софии Меморандуме. Это первый юридический акт между этими странами, фактически закрепляющий их готовность сотрудничать на долгосрочной основе и направить усилия на расширение своих газотранспортных систем с целью обеспечить поставки дополнительных объемов азербайджанского газа на свои рынки", - сказал Ильхам Шабан.

По его словам, в конце января этого года Президент Ильхам Алиев побывал в Будапеште, и там был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере между Азербайджаном и Венгрией, и Венгрия выразила желание приобрести 2 миллиарда кубометров нашего газа и начать импорт до конца текущего года. В заявлении для прессы глава государства произнес интересную фразу. Он сказал: "Венгрия будет не только потребителем азербайджанского газа, но и страной-транзитером азербайджанского газа в другие европейские страны". Тогда не было названо, куда пойдет через Венгрию азербайджанский газ. А теперь, подчеркнул Шабан, мы видим, что это будет Словакия, страна уже Центральной Европы.

"Азербайджан шаг за шагом, медленно, но уверенно продвигается вперед, осваивая новые рынки, расширяя географию поставок. С 31 декабря 2020 года мы начали поставлять газ только в Грецию и Италию. Затем появилась Болгария, которая с 2022 года напрямую получает азербайджанский газ. С 2023 года к нашим европейским партнерам присоединилась Румыния, и не за горами присоединение других стран. Для такой страны, как Азербайджан, с его сравнительно скромными возможностями, это, считаю, не просто похвальное достижение. Это еще и знак проявления уважения к нашей стране. Кому-то со стороны может казаться, что все получается легко. Ничего, мол, сложного - подписал соглашение и прокачал газ. На самом деле это очень сложный процесс, сопряженный с немалыми трудностями. Во-первых, в свете наличия конкуренции. Во-вторых, в связи со стремлением Европы перейти на возобновляемую энергетику и довести к 2050 году к нулевому выбросу СО2. Несмотря на все это, Азербайджан медленно, но верно, завоевывает энергетический рынок Европы", - сказал азербайджанский эксперт.

Лейла Таривердиева