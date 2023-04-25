Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует начать поставки газа в Венгрию и Словакию до конца года

До конца этого года мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявил, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Софии.

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