Президенты Азербайджана и Болгарии приняли участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании

25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании по содействию сотрудничеству между "Булгартрансгаз" (Болгария), "Трансгаз "(Румыния), FGSZ (Венгрия), "Eustream" (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Болгарии Румен Радев приняли участие в церемонии подписания.

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