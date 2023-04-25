https://news.day.az/officialchronicle/1558545.html Президенты Азербайджана и Болгарии приняли участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании - ФОТО
Президенты Азербайджана и Болгарии приняли участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании - ФОТО
25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании по содействию сотрудничеству между "Булгартрансгаз" (Болгария), "Трансгаз "(Румыния), FGSZ (Венгрия), "Eustream" (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Болгарии Румен Радев приняли участие в церемонии подписания.
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