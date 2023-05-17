Азербайджанцы отказываются от наличных денег

Доля безналичных платежей в Азербайджане на сегодня составляет 51 процент по сравнению с 18,18 процента в 2018 году, что говорит о пятикратном росте за последние 5 лет.

Об этом, как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал исполнительный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

Он отметил, что наблюдается рост интернет-банкинга в 8 раз и мобильного банкинга - в 40 раз.

Кроме того, Османов также коснулся внедрения финтех-технологий.

"Министерство цифрового развития и транспорта играет большую роль в ускорении процесса финансовой эксклюзивности. Почти все финтех-компании обеспечивают только платежные услуги. Наше стратегическое направление - также включить в этот процесс страховой сектор, капитальный рынок и частный сектор", - отметил он.

Помимо этого, по словам Османова, текущая стратегия ЦБА - это стратегия цифровых платежей, которая охватывает три года. На данный момент ЦБА работает над созданием национальных платежных систем.

"Финансовые услуги и платежные системы являются приоритетом, так как сейчас мы переживаем период активной цифровой трансформации, и это требует масштабного партнерства", - сказал он.