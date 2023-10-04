"Азеркосмос" и ICESCO реализуют совместный инвестиционный проект
ОАО "Азеркосмос" и Исламская организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) подписали совместную декларацию, направленную на развитие инноваций в космической отрасли и экономике.
Как передает в среду Day.Az, об этом журналистам сказал советник по международным отношениям ОАО "Азеркосмос" Вугар Байрамов в кулуарах 74-го Международного астронавтического конгресса.
По его словам, согласно данному документу, "Азеркосмос" и ICESCO впервые в Азербайджане реализуют инвестиционный проект в космической отрасли.
Он подчеркнул, что главной целью проекта являются развитие инноваций в космической отрасли и экономике, а также улучшение экосистемы, что подразумевает сделать спутниковые технологии доступными и на их основе запустить новые инновационные проекты.
Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической федерацией.
Международный конгресс продлится до 6 октября.
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