"Азеркосмос" и ICESCO реализуют совместный инвестиционный проект

ОАО "Азеркосмос" и Исламская организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) подписали совместную декларацию, направленную на развитие инноваций в космической отрасли и экономике.

Как передает в среду Day.Az, об этом журналистам сказал советник по международным отношениям ОАО "Азеркосмос" Вугар Байрамов в кулуарах 74-го Международного астронавтического конгресса.

По его словам, согласно данному документу, "Азеркосмос" и ICESCO впервые в Азербайджане реализуют инвестиционный проект в космической отрасли.

Он подчеркнул, что главной целью проекта являются развитие инноваций в космической отрасли и экономике, а также улучшение экосистемы, что подразумевает сделать спутниковые технологии доступными и на их основе запустить новые инновационные проекты.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической федерацией.

Международный конгресс продлится до 6 октября.