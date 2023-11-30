Инновации - это катализатор роста, конкурентоспособности и финустойчивости

Инновации - это катализатор роста, конкурентоспособности и финансовой устойчивости.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе "InMerge Innovation Summit" в Баку.

"Инновации - это не просто громкое слово, это жизненная сила национальной экономики, катализатор роста, конкурентоспособности и финансовой устойчивости. Они способствуют развитию предпринимательства и созданию рабочих мест, привлекают таланты и инвестиции, которые, в свою очередь, стимулируют экономическое развитие. Кроме того, инновации позволяют странам адаптироваться к меняющимся глобальным рынкам и технологическим достижениям, обеспечивая их постоянную актуальность и устойчивость в условиях динамичного экономического ландшафта. Инновации - это преобразующий процесс зарождения, разработки и реализации новых идей для создания положительного эффекта", - отметил он.

По его словам, инновации включают в себя три важнейших аспекта.

"Во-первых, в основе инноваций лежит новая идея. Не каждая идея может быть использована в качестве таковой; в идее, которая инициирует инновационный процесс, должен быть элемент уникальности. Во-вторых, это процесс. Если человек только задумывает новую идею, которая впоследствии не реализуется и не применяется на практике, то настоящей инновации не происходит. И в-третьих, инновации должны приносить положительный эффект, удовлетворяя неудовлетворенную потребность или улучшая существующее решение", - добавил Алиев.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит 30 ноября - 1 декабря в Баку.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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