Почему образовались заторы на грузино-азербайджанской границе?

В настоящее время на таможенном посту "Астара" ожидают выезда 181, на таможенном посту "Билясувар" - 140, "Красный Мост" - 1350, "Мазымгара" - 171, "Самур" - 60 и на таможенном посту "Ханоба" - 3 грузовика.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта.

"Причиной возникновения заторов на грузино-азербайджанской границе является ограничение движения крупнотоннажных и тяжеловесных транспортных средств в связи с погодными условиями на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс" между Россией и Грузией. Грузовики, которые должны были проехать между двумя соседними странами, в настоящее время продолжают движение по территории Азербайджана", - говорится в сообщении Агентства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!