Фонд ОПЕК одобрил кредит на проект ветроэлектростанции в Азербайджане

Фонд международного развития ОПЕК (Фонд ОПЕК) одобрил кредит в размере 50 миллионов долларов компании ACWA Power Wind для поддержки строительства ветроэлектростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд ОПЕК.

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