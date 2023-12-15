https://news.day.az/economy/1622491.html Фонд ОПЕК одобрил кредит на проект ветроэлектростанции в Азербайджане
Фонд ОПЕК одобрил кредит на проект ветроэлектростанции в Азербайджане
Фонд международного развития ОПЕК (Фонд ОПЕК) одобрил кредит в размере 50 миллионов долларов компании ACWA Power Wind для поддержки строительства ветроэлектростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд ОПЕК.
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