Срединный коридор становится незаменим

С начала года происходят определенные события, на фоне которых возрастает значение Срединного коридора. Расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке оказывает на эти процессы прямое влияние. Как известно, частично блокированы Баб-эль-Мандебский и Суэцкий каналы, через которые осуществляется транзит 40 процентов нефти и 12 процентов мировых контейнерах перевозок.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

Блокировка каналов очень сильно влияет на экономику многих европейских стран, отметил он. Эта ситуация также влияет на тарифы и сроки доставки грузов. Доставка альтернативными путями обходится дороже и занимает намного больше времени. Так, стоимость морских грузоперевозок из Китая в Грузию выросла на фоне кризиса в Красном море с 2 тысяч до 9 тысяч долларов за контейнер, а сроки доставки - с 45 до 75 дней. В связи с чем бизнесмены думают о замене морских путей железнодорожными. И тут незаменимую роль играет Срединный коридор.

"Как известно, в начале января в Баку прибыл первый в этом году блок-поезд из Сианя (К НР). Блок-поезд прибыл в бакинский порт за 11 дней. И этот срок можно сократить до 8 дней при благоприятных погодных условиях. В тот раз парому пришлось простоять из-за непогоды в бакинской акватории.

Сама ситуация показывает, что количество таких блок-поездов будет увеличиваться. В 2024 году многие проекты, начавшиеся ранее, будут завершены, а по завершении будет расти скорость на маршруте и, соответственно, грузопоток. В первом квартале текущего года планируется завершение всех работ на маршруте Баку-Тбилиси-Карс. Только БТК может принять и перенаправить в сторону Турции до 5 миллионов тонн грузов", - сказал эксперт.

По словам Агамирзаева, на днях в Казахстане состоялся международный круглый стол, на котором были озвучены интересные цифры. За 2023 год по Транскаспискому международному транспортному маршруту (ТМТМ) было перевезено 2,8 миллиона тонн грузов, что на 86 процентов больше, чем в 2022 году. В среднесрочной перспективе есть намерение довести объемы грузоперевозок по ТМТМ до 10 миллионов тонн. И еще цифры - в настоящее время на маршруте работают в общей сложности 25 железнодорожных, транспортно-логистических, портовых и судоходных компаний из 11 стран, отметил наш собеседник.

"В марте-апреле Грузия планирует заложить глубоководный порт Анаклия. Порт будет рассчитан на 100 миллионов тонн грузов в год и миллион TEU (20-футовых контейнеров). Также будут завершены коммуникации на самом сложном участке коридора Восток-Запад, проходящем через Рикотский перевал в Грузии. Это и автодорожный, и железнодорожный сегменты. Завершение этого проекта, несомненно, повлияет на привлекательность Срединного коридора. Поэтапно будет проделано еще немало работы. В частности, необходимо увеличить парк судов на Каспии. Азербайджан тут обладает преимуществами, имея самый крупный торговый флот на Каспии и свой судостроительный завод. Также нужно увеличивать количество судов и частоту плавания в Черноморском бассейне. Это, думаю, тоже будет очень активно делаться", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева