Британская экономика ожидает увеличение поступления налогов

Налоговые поступления в бюджет Великобритании в 2028/2029 финансовом году (завершается 31 марта 2029 года) вырастут до рекордных с конца Второй мировой войны 37,7% ВВП по сравнению с примерно 33% перед пандемией коронавируса, полагает Институт бюджетных исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как говорится в отчете института, это произойдет вне зависимости от того, что объявит министр финансов Джереми Хант на следующей неделе в рамках весеннего бюджетного послания.

Рост налоговых поступлений будет отражать в том числе подъем ставки налога на прибыль в 2021 году, пишет Financial Times.

При этом госрасходы Великобритании в 2028/2029 фингоду снизятся до 42,7% ВВП с нынешних 44,8%, но будут более чем на 3 процентных пункта выше, чем в 2019 году, прогнозирует IFS.

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