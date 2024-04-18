Maersk о возможностях увеличения пропускной способности Среднего коридора

Увеличение использования контейнеров в грузоперевозках вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор) поможет оптимизации обработки грузов.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сообщил менеджер по развитию бизнеса в регионе Центральной Азии и Кавказа Maersk Ираклий Данелия.

"Что касается доклада Всемирного банка и исследования ЕБРР о дальнейшем развитии Среднего коридора, то было бы уместно рассмотреть связанные с этим затраты. Однако реализация подобных инициатив зависит от готовности рынков действовать быстро, поскольку время в этом вопросе имеет решающее значение. Основное внимание должно быть уделено преобразованию неупакованных экспортных грузов в контейнерные перевозки. Быстрое увеличение использования контейнеров в грузоперевозках вдоль Среднего коридора поможет оптимизации обработки грузов", - сказал он.

По его словам, Maersk считает, что все заинтересованные стороны этой отрасли должны посвятить время и усилия в данном направлении, поскольку это крайне важно.

"В Центральной Азии большая часть экспортируемых товаров традиционно перевозится в неупакованном состоянии и в больших партиях. Поэтому существует необходимость повышения осведомленности о преимуществах контейнеризации, которые включают стандартизацию и оптимизацию операционных процессов. Кроме того, заинтересованные стороны должны подчеркнуть экономические выгоды контейнеризации, особенно в рамках мультимодального транзитного коридора, такого как Средний коридор", - подчеркнул Данелия.

Региональный менеджер также упомянул, что если все заинтересованные стороны, включая правительственные учреждения, частный сектор, местных операторов и глобальные компании, скоординируют усилия по повышению осведомленности и просвещению владельцев грузов о важности контейнеризации, можно добиться значительного прогресса.

"Такой скоординированный подход поможет продемонстрировать преимущества контейнеризации на региональном уровне и согласовать ожидания с реалистичными и актуальными временными рамками", - добавил он.

Отметим, что в 2023 году Всемирный банк опубликовал доклад по развитию Среднего коридора, согласно которому сочетание инвестиций и мер по повышению эффективности может сократить время в пути по коридору вдвое и утроить торговые потоки к 2030 году.

По мнению ВБ, повышение эффективности в краткосрочной перспективе и среднесрочные инвестиции будут способствовать укреплению функционирования Среднего коридора и использованию его потенциала для активизации региональной торговли. А это, согласно докладу, требует шагов по улучшению координации, логистики и цифровизации, а также необходимы критически важные инвестиции для модернизации железных дорог, интермодальных объектов и портов в Азербайджане, Грузии и Казахстане.

Также отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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