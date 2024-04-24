Туркменистан начал поиск подрядчиков на создание подземного хранилища газа

Туркменистан объявил предквалификационный отбор международного тендера на строительство подземного хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщил председатель Госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, создание хранилища позволит нивелировать сезонную неравномерность "добычи и потребления природного газа и обеспечения стабильности экспортных поставок". "Объявлен предквалификационный отбор международного тендера на строительство подземного хранилища газа", - сказал он, выступая на международном форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

В январе прошлого года заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Шахым Абдрахманов сообщал о планах создания первого в стране ПХГ. Вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24" в начале прошлого года заявлял, что российские компании могут принять участие в строительстве газохранилищ.

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана проходит 24-25 апреля 2024 года в Париже. Организаторами мероприятия выступают государственные концерны "Туркменгаз" и "Туркменнефть", в партнерстве с британской GaffneyCline. В ходе мероприятия будут рассмотрены перспективы взаимодействия, связанные с добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. В форуме примут участие ведущие национальные и международные энергетические компании, а также эксперты.

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