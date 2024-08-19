Зачем городам нужна "зеленая" энергия?

Источник: Агентство международной информации Trend

Переход на "зеленую" энергию сыграет ключевую роль во внедрении новых технологий в экономику города.

В мире города занимают лишь небольшую часть суши. Тем не менее, они включают в себя большую часть населения мира, экономическую активность и потребление энергии.

"Зеленая" энергия помогает создать благоприятную среду для жителей.

Сочетание передовых технологий в городском управлении и энергоснабжении способствует:

- экономическому росту, поскольку "зеленая" энергия способна выдерживать конкуренцию с традиционной энергией, создавая новые рабочие места и поощряя инновации;

- будет поддерживать устойчивую, экологически ответственную экономику;

- создавать более здоровую среду для людей, что улучшит качество их жизни.

Эти три направления составляют основные цели, стоящие перед городами.

Энергия для их удовлетворения, в свою очередь, должна быть надежной, доступной и экологически чистой.

Два источника энергии, которые удовлетворяют все эти потребности - это энергия ветра и солнечная энергия. Свою долю из этих источников получил и город Баку.

"Зеленая" энергия уже используется в нескольких крупных городах мира. Число этих городов неуклонно растет.

Некоторые города уже полностью перешли на использование возобновляемых источников энергии.

В экономике города здания и транспорт потребляют больше всего энергии. Соответственно, переход на возобновляемые источники энергии превращает дома в мини-электростанции. Они не только принимают электричество, но и могут обеспечить единую энергосистему, и на улицах появляется все больше электромобилей.