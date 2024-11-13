Верю, что мы достигнем соглашения о финансовой помощи для развивающихся стран

Верю, что наши переговорщики достигнут соглашения о финансовой помощи для развивающихся стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на COP29.

"Мы очень рады находиться в Баку, Азербайджане. Это мой второй визит за последние 12 месяцев. Я убежден, что Азербайджан играет важную роль в качестве моста между более развитыми и менее развитыми странами. Его географическое положение, энергетические ресурсы и запасы обеспечивают ему значимое место на мировой карте", - отметил Пленкович.

Он добавил, что Хорватия стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии с 29 процентов до 42 процентов к 2030 году.

"Я убежден, что наши переговорщики, которые останутся здесь на время переговоров, достигнут соглашения о возобновлении финансовых источников для помощи развивающимся странам.

Мы считаем, что необходимо учитывать новые глобальные реалии и особые потребности всех стран, которые имеют свои приоритеты в промышленном развитии. Нужны глобальные усилия, иначе мы столкнемся с тем, что наши дети и внуки испытают трудности, связанные с изменением климата и экстремальными погодными явлениями в ближайшие десятилетия", - подчеркнул премьер-министр.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.