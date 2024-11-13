Чистота и красота Баку очаровали губернатора города Токио

Губернатор японской столицы Токио Юрико Коикэ, прибывшая в столицу Азербайджана для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) в Баку, в рамках мероприятия встретилась с главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространила Исполнительная власть города Баку.

"Так, Юрико Коикэ, подчеркнув, что чистота и красота Баку очаровывают ее, сказала, что рада присутствовать в Азербайджане и принимать участие в мероприятии COP29. Гостья также особо отметила стремительное развитие Азербайджана и города Баку в последние годы.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов выразил удовлетворение пребыванием японской делегации в Баку и рассказал гостье о городе. Он отметил, что сегодня развитие Баку и регионов является результатом деятельности Президента Ильхама Алиева.

Затем были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между двумя столицами", - говорится в информации ведомства.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.