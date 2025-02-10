Министр экологии Румынии о климатическая повестке после COP29 и дальнейших вызовах

Знаковые решения, принятые на COP29 в Баку, являются значительным шагом на пути к достижению глобальных климатических целей и поддержке развивающихся стран.

Как передает Day.Az, об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend министр окружающей среды, вод и лесов Румынии Мирча Фечет.

Говоря о новой Цели климатического финансирования (300 миллиардов долларов к 2035 году), он напомнил, что новая коллективная количественная цель (NCQG) утроила предыдущий показатель в 100 миллиардов долларов ежегодно, установленный в 2009 году.

"Это обязательство отвечает на неотложные финансовые потребности развивающихся стран в области смягчения последствий, адаптации и восстановления от климатических воздействий. Хотя некоторые критики считают эту сумму недостаточной, увеличенное финансирование направлено на мобилизацию дополнительных государственных и частных инвестиций, что способствует переходу к более "чистым" экономикам и укреплению устойчивости к изменениям климата. Эта цель также учитывает растущий масштаб необходимой поддержки, предполагая путь к 1,3 триллиона долларов ежегодно к 2035 году", - отметил министр.

Фечет добавил, что Фонд потерь и ущерба, операционализированный на COP29, предоставляет финансовые ресурсы для уязвимых стран, страдающих от серьёзных климатических последствий.

"На основе соглашений, достигнутых на предыдущих конференциях, Фонд гарантирует, что страны, наиболее пострадавшие от климатических катастроф, получат целевую поддержку для восстановления и реконструкции. Этот механизм напрямую отвечает на вопросы климатической справедливости, подчёркивая ответственность развитых стран в оказании помощи тем, кто страдает непропорционально", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что утверждённый свод правил для высокоинтегрированных углеродных рынков в рамках Статьи 6 Парижского соглашения создаёт механизмы для международной торговли углеродными кредитами.

"Это формирует прозрачную и регулируемую систему, которая позволяет странам эффективно достигать целей по сокращению выбросов, одновременно продвигая инвестиции в возобновляемую энергию и природоохранные проекты в развивающихся странах. Благодаря торговле углеродными кредитами между странами и обеспечению экологической целостности это соглашение ожидаемо привлечёт значительное климатическое финансирование и будет стимулировать глобальное сокращение выбросов", - добавил он.

По словам Фечета, принятые решения представляют собой важный прогресс в соотнесении финансовых потоков с целями Парижского соглашения, поддержке устойчивого развития и повышении устойчивости развивающихся стран.

"Однако остаются вызовы, такие как увеличение объёмов финансирования и обеспечение справедливости при реализации. Эти усилия потребуют дальнейшей доработки и действий на будущих конференциях COP для полного выполнения глобальной климатической повестки", - подытожил он.

Основной задачей при реализации решений, принятых на COP29 в Азербайджане, является мобилизация финансовых ресурсов, заявил Фечет.

"Речь идёт о запуске механизма достижения цели в 300 миллиардов долларов ежегодно к 2035 году и обеспечении взносов как из государственных, так и частных секторов. Среди вызовов - сокращение разрыва между заявленной суммой в 300 миллиардов долларов и оценкой в 1,3 триллиона долларов, необходимых ежегодно к 2035 году, а также решение разногласий по вопросам справедливого распределения финансовых обязательств между странами. Также крайне важна операционализация углеродных рынков в рамках Статьи 6, включая создание механизмов управления и обеспечение прозрачности при торговле углеродными кредитами", - отметил он.

Министр считает, что ещё одной важной задачей является укрепление потенциала развивающихся стран.

"Это предполагает предоставление технической и финансовой поддержки для улучшения мер адаптации, участия в углеродных рынках и соблюдения требований по отчётности в рамках Расширенной системы прозрачности (ETF). Одним из вызовов здесь является устранение дисбаланса в доступе к ресурсам и знаниям между странами, что может препятствовать справедливому участию. Политические и экономические барьеры, такие как внутренние приоритеты и экономическая нестабильность, также представляют серьёзные сложности", - отметил Фечет.

Он подчеркнул, что для преодоления этих препятствий необходимы глобальное сотрудничество, согласование национальных интересов с международными климатическими целями и создание устойчивых механизмов, адаптирующихся к меняющимся условиям.

"Благодаря скоординированным усилиям и особому вниманию к прозрачности и справедливости, обязательства, взятые на COP29, могут привести к значительному прогрессу в достижении глобальных климатических целей", - добавил министр.

Итоги COP29 предоставляют дорожную карту для преемственности в ключевых областях, заявил Фечет.

"Принятые на COP29 решения будут существенно формировать совместные усилия "Тройки COP", поскольку председательство переходит к Бразилии на COP30. Эти результаты обеспечивают преемственность в таких ключевых областях, как климатическое финансирование, углеродные рынки и прозрачность", - отметил он.

Фечет подчеркнул, что новая цель по мобилизации 300 миллиардов долларов ежегодного климатического финансирования создаёт важнейшую задачу для "Тройки" - обеспечить устойчивый прогресс.

"Председательство Азербайджана на COP29 заложило основу для мобилизации этих ресурсов, но задача Бразилии будет заключаться в разработке инновационных стратегий привлечения частных инвестиций при соблюдении принципов подотчётности. Также необходима скоординированная работа по дальнейшей деятельности Фонда потерь и ущерба. Успех Азербайджана в укреплении доверия между странами поможет Бразилии усовершенствовать механизмы управления Фондом и распределения средств для удовлетворения неотложных нужд уязвимых стран. "Тройке" предстоит сохранить динамику в решении задач, связанных с ожиданиями от этого механизма", - добавил министр.

Он также отметил, что завершённая разработка правил углеродных рынков в рамках Статьи 6 создаёт основу для международного сотрудничества в сокращении выбросов.

"Роль Бразилии будет ключевой в демонстрации того, как эти рынки могут эффективно работать, особенно учитывая значительные природные углеродные поглотители в стране.

"Тройка" будет обеспечивать последовательность в реализации экологических гарантий и стандартов прозрачности, установленных на COP29.

По мере того, как страны готовят свои двухгодичные отчёты о прозрачности в рамках усиленной структуры прозрачности, "Тройка" сыграет важную роль в наращивании потенциала, особенно для развивающихся стран. Бразилия, вероятно, возглавит усилия по содействию региональному сотрудничеству и укреплению соблюдения требований к этим отчетам.

Наконец, председательство Бразилии использует успехи COP29 в качестве базы для достижения более амбициозных целей на COP30. Это включает в себя согласование обновлённых национально определённых вкладов (NDC), которые должны быть представлены до 2025 года. "Тройка" будет координировать действия для обеспечения того, чтобы прогресс не был утрачен, а соглашения, достигнутые в Баку, привели к конкретным результатам в Бразилии. Совместная работа "Тройки" станет ключом к преобразованию обязательств, взятых на COP29, в реальные климатические действия", - подчеркнул министр.