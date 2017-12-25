Зимняя сказка южной страны - Почему туристы выбрали Азербайджан?

То, что число туристов в Азербайджане растет, можно наблюдать ежедневно на улицах столицы, на дорогах страны и в зонах отдыха - практически во все сезоны года.

Почему туристы выбирают Азербайджан? Здесь красивая природа, уникальная кухня, гостеприимные и доброжелательные люди. Здесь море сочетается с горнолыжными курортами и, что немаловажно - здесь спокойно и безопасно. Что еще нужно для того, чтобы хорошо отдохнуть?

Близятся новогодние праздники, которые вновь обещают пройти в Азербайджане при большом стечении иностранных гостей.

Как и все последние годы, в стране ожидают наплыва туристов из арабских стран, уже давно облюбовавших Азербайджан для экзотического для них зимнего отдыха. Ожидается также приезд большого числа туристов из стран постсоветского пространства. Как сообщил на днях глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров, в этом году ожидается поток гостей в основном из России, Казахстана и Украины. Их общее число на новогодние праздники, по прогнозам, должно возрасти до 20 процентов.

Зимний отдых в Азербайджане, в первую очередь, затрагивает регионы республики. Если летом гости больше едут на Абшерон с его морем и солнцем, то зимой - в горные регионы. С каждым годом туристическая инфраструктура в стране все более совершенствуется, благодаря чему Азербайджан уже рассматривается как комфортная страна для зимнего туризма. Лучшие примеры тому - зимние курорты "Туфандаг" в Габалинском и "Шахдаг" - в Гусарском районах. С открытием горнолыжного сезона здесь не бывает отбоя от гостей, как жителей Азербайджана, так и иностранцев.

Поэтому не удивительно, что, как ожидается, наиболее популярными местами для того, чтобы красиво встретить Новый год, будут Габала и Гусар.

Если же говорить о росте числа туристов в нашей стране в целом, то, в январе-октябре текущего года Азербайджан посетили 2 276 604 иностранных граждан. Из них 727577 человек - из России, 439 305 - Грузии, 320 904 - Ирана. Кроме того, за указанный период в Азербайджане побывали 81 742 гражданина ОАЭ, 54 242 - Ирака, 49 449 - граждан Украины и 31821- Саудовской Аравии.

Как ранее сообщил журналистам замминистра культуры и туризма Назим Самедов, в последние годы туризм превратился в одну из ведущих сфер ненефтяного сектора азербайджанской экономики. Приехавшие в Азербайджан иностранные туристы потратили 1,3 миллиарда долларов, а туристы, выехавшие за рубеж из Азербайджана, - 1,2 миллиарда долларов. То есть положительное сальдо составило 100 миллионов долларов, что можно расценивать положительно, подчеркнул замминистра.

Наряду с совершенствованием инфраструктуры, Азербайджан продолжает принимать и другие меры, направленные на облегчение посещения страны зарубежными туристами. Например, в Милли Меджлисе вынесены на обсуждение дополнения в статью 7-1 закона "О туризме", согласно которым срок выдачи электронных виз приезжающим в Азербайджан туристам сокращается с 3 дней до 3 часов. Это прекрасная новость для тех, кто планирует поездку в Азербайджан, так как изменения в закон позволят сэкономить массу времени.

"В Азербайджане ожидается на Новый год огромное количество туристов, которые решили встретить праздник именно у нас. Это говорит о большом потенциале зимнего туризма в нашей южной и теплой стране", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт в сфере экономики Фуад Ализаде.

Туристическая сфера развивается по нарастающей, подчеркнул эксперт. Первостепенную роль тут, конечно же, сыграло то, что создается необходимая инфраструктура, совершенствуется дорожная сеть. Очень важно, считает наш собеседник, что строятся и ремонтируются не только центральные магистрали, но и периферийные дороги, что облегчает доступ во многие прекрасные уголки Азербайджана, ранее недоступные для массового туризма. Строительство новых дорог в горной местности делает природу Азербайджана более доступной и помогает увеличить в разы приток туристов в республику.

"Государство делает все необходимое. Строятся дороги, новые подстанции, позволяющие обеспечить энергией новые объекты. Таким образом, развитие туризма идет практически во всех регионах республики", - подчеркнул эксперт.

В целом, отметил Фуад Ализаде, текущий год был для туристической сферы Азербайджана весьма успешным. Этот факт имеет большое значение, учитывая, какие доходы может приносить туристическая сфера стране, и не только в финансовом исчислении. Так, уже сегодня около 20 процентов населения заняты в туристической сфере, что говорит об открытии новых рабочих мест, то есть значимости развития туризма с точки зрения социальной политики.

"Более того, повысилась прибыль от туризма. Разница между затратами туристов в Азербайджане и тратами азербайджанских туристов за рубежом составила 100 миллионов долларов, а это позволяет говорить о том, что валютные резервы остаются в стране. Развитие туризма пополняет бюджет, создает новые рабочие места, а также помогает и лучше узнать страну. Так что, считаю, Азербайджану можно и нужно и дальше делать ставку на развитие этого сектора экономики", - сказал азербайджанский эксперт.

Кстати, на днях российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг городов, наиболее популярных у туристов из России на этот Новый год. Баку вошел в пятерку самых востребованных мест, чтобы отметить праздник.

Напоследок остается только пожелать нашим гостям приятного отдыха и веселых праздников.

Лейла Таривердиева