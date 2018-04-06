Азербайджан подготовит для этих зарубежных туристов спецпакет - ДЕТАЛИ

Азербайджан планирует открыть прямое авиасообщение с Индонезией и подготовить спецпакет для индонезийских туристов, приезжающих в Азербайджан с целью посещения святых мест. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Вопрос об этом обсуждался на встрече министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева и замминистра иностранных дел Индонезии Абдуррахмана Мохаммада Фаджхира, сообщили в пятницу в азербайджанском ведомстве.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сферах культуры и туризма между Азербайджаном и Индонезией, в том числе вопросы, связанные с соответствующей правовой базой, взаимным участием двух стран в проводимых мероприятиях, туристическим обменом и совместными проектами.

Было также отмечено, что положительный вклад вносят расширение связей в сферах культуры и туризма, сотрудничество в рамках международных организаций, культурные мероприятия, проводимые в Азербайджане по пропаганде индонезийской культуры, в том числе Фестиваль индонезийской культуры, во второй раз организованный в Баку.